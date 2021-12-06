Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
1 час назад

«Циан» запретил сдавать жильё «только славянам»

Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости «Циан» с 1 февраля 2022 года запретит дискриминацию на платформе. Тексты объявлений с признаками притеснений по гражданству, национальности, вероисповеданию, цвету кожи, расе или этническому происхождению администраторы будут корректировать самостоятельно. О предстоящих изменениях сообщили в пресс-службе компании.

«Циан» запретил сдавать жильё «только славянам»
Фото: ТАССТАСС

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)»,— сказано на сайте.

Хотя новые правила вступят в силу 1 февраля, администрация сервиса попросила убрать дискриминационные пункты из объявлений уже сейчас.

Пока что на сайте можно было увидеть объявления, в которых собственники заявляют, что сдают жильё «только славянам», «девушке славянской внешности», «славянам с российским паспортом» и т. п.

Комнаты в Сочи подорожали на несколько миллионов

Ранее Минюст США подал иск против сервиса такси Uber из-за дискриминации людей с ограниченными возможностями. Речь идёт о взимании платы за ожидание клиента, которое начинается спустя 2 минуты после прибытия машины к месту заказа. В жалобе чиновников говорится, что пассажирам-инвалидам может потребоваться дополнительное время для посадки по разным причинам.

Недвижимость,ЦИАН,Министерство юстиции США,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители