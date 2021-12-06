«Циан» запретил сдавать жильё «только славянам»

Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости «Циан» с 1 февраля 2022 года запретит дискриминацию на платформе. Тексты объявлений с признаками притеснений по гражданству, национальности, вероисповеданию, цвету кожи, расе или этническому происхождению администраторы будут корректировать самостоятельно. О предстоящих изменениях сообщили в пресс-службе компании.

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«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)»,— сказано на сайте.

Хотя новые правила вступят в силу 1 февраля, администрация сервиса попросила убрать дискриминационные пункты из объявлений уже сейчас.

Пока что на сайте можно было увидеть объявления, в которых собственники заявляют, что сдают жильё «только славянам», «девушке славянской внешности», «славянам с российским паспортом» и т. п.