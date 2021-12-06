«Циан» запретил сдавать жильё «только славянам»

Сервис по продаже и аренде недвижимости «Циан» запретил размещение объявлений с признаками дискриминации по национальному, этническому и религиозному признакам, сообщили в пресс-службе компании.
«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», - говорится в сообщении на сайте сервиса.
Так, к примеру, пользователи «Циан» больше не смогут сообщить о желании сдать жилье «только славянам», «славянам с российским паспортом» и т.д.
Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года. Администрация сайта попросила авторов объявлений до этого срока убрать «недопустимые формулировки» и оставила за собой право самостоятельно вносить корректировки в описания объектов, в которых будут замечены признаки дискриминации.