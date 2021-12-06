«Циан» запретил сдавать жильё «только славянам»

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», - говорится в сообщении на сайте сервиса.