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1 час назад

Популярный сервис запретил сдавать жильё «только славянам»

Сервис по продаже и аренде недвижимости «Циан» запретил размещение объявлений с признаками дискриминации по национальному, этническому и религиозному признакам, сообщили в пресс-службе компании.

«Циан» запретил сдавать жильё «только славянам»
Фото: ТАССТАСС

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», - говорится в сообщении на сайте сервиса.

Так, к примеру, пользователи «Циан» больше не смогут сообщить о желании сдать жилье «только славянам», «славянам с российским паспортом» и т.д.

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Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года. Администрация сайта попросила авторов объявлений до этого срока убрать «недопустимые формулировки» и оставила за собой право самостоятельно вносить корректировки в описания объектов, в которых будут замечены признаки дискриминации.

Недвижимость,ЦИАН,
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