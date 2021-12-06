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51 минуту назад

Названы угрозы развитию ипотеки в России

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию регионов назвал угрозы развитию ипотеки в стране. По его словам, этому препятствует нынешняя экономическая конъюнктура, сообщает РИА Новости.

Названы угрозы развитию ипотеки в России
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

«Мы совершенно четко видим, что, как говорится, разогнали экономику, стройку, но сейчас видим серьезные угрозы, связанные с инфляцией, связанные с развитием ипотеки. Поэтому для выполнения всех нацпроектов, достижения всех поставленных президентом целей нам нужно подобрать новые решения и новые ответы на те вызовы, которые перед нами ставит и мировая инфляция, и сегодняшняя экономическая ситуация», — заявил Хуснуллин.

Также вице-премьер добавил, что к настоящему времени подготовлен ряд предложений, требующий обсуждения, для решения данного вопроса.

Ранее стало известно, что заемщики Сбера теперь смогут получить до 100 миллионов рублей ипотечного кредита для улучшения жилищных условий. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 миллионов рублей.

Недвижимость,Марат Хуснуллин,РИА Новости,
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