Названы угрозы развитию ипотеки в России

«Мы совершенно четко видим, что, как говорится, разогнали экономику, стройку, но сейчас видим серьезные угрозы, связанные с инфляцией, связанные с развитием ипотеки. Поэтому для выполнения всех нацпроектов, достижения всех поставленных президентом целей нам нужно подобрать новые решения и новые ответы на те вызовы, которые перед нами ставит и мировая инфляция, и сегодняшняя экономическая ситуация», — заявил Хуснуллин.