Для законного остекления балкона собственнику жилья необходимо официально согласовать работы, порядок действий прописан в Жилищном кодексе. Правила проведения подобных работ «Российской газете» назвал адвокат Михаил Герголенко.

В случае, если местные власти рассматривают остекление балкона как перепланировку, собственнику необходимо подготовить пакет документов. В список бумаг входит заявление, проект балкона из бюро или проектной организации. Эксперт посоветовал получить у соседей согласие на перепланировку, а также приложить фото фасада дома и технический паспорт из бюро технической инвентаризации (БТИ).

Собранные документы необходимо отдать в жилищную инспекцию. В случае отклонения проекта, его отправят в административные и надзорные органы, включая управляющую компанию, госэкспертизу, Роспотребнадзор, пожарную инспекцию, а при необходимости и в Департамент культурного наследия. По словам адвоката, разрешение можно получить за месяц, однако в некоторых случаях сроки могут увеличиться.

Среди причин отказа в согласовании специалист назвал возможный вред облику здания от остекления балкона. Подобные конструкции также могут стать нагрузкой для ветхих построек или разрушить несущие стены и повредить коммуникации. Не разрешить остекление могут и из-за отсутствия документов.