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1 час назад

Неизвестные потратили 200 миллиардов рублей на элитные квартиры в Москве

В 2021 году в Москве продали 1,43 тысячи премиальных квартир и апартаментов. Общая стоимость купленного неизвестными дорогого жилья составила 202 миллиарда рублей, следует из материалов агентства недвижимости Savills, предоставленных «Ленте.ру».

Неизвестные потратили ₽200 млрд на элитные квартиры в Москве
Фото: Евгений Павленко / КоммерсантъЕвгений Павленко / Коммерсантъ

Речь идет о сделках, заключенных покупателями с бюджетами от одного миллиона долларов, уточнили аналитики. Из 202 миллиардов потраченных средств около 128 миллиардов пришлось на первичный рынок жилья.

По данным Savills, стоимость элитного квадратного метра в Москве за год выросла на 20 процентов, с 765 тысяч до 920 тысяч рублей. Средний бюджет сделки увеличился на 14 процентов, до 141 миллиона рублей.

«Однако столь сильный рост цен не сдерживает интерес покупателей элитной недвижимости», — подчеркивают специалисты.

Единственный на рынке элитного жилья показатель с отрицательной динамикой — средняя площадь лота, констатируют они. «Мы продолжаем отмечать тенденцию к сокращению средней площади приобретаемых элитных квартир (...), покупатели выбирают все более компактные варианты жилья, отдавая предпочтение функциональности помещений и проектов. Мода на большие площади прошла», — говорится в предоставленных материалах. За год средняя площадь проданного премиального лота сократилась на пять процентов, до 154 квадратных метров.

Ранее стало известно, что Москва вошла в пятерку городов мира с быстро дорожающим жильем для богатых. Первое место рейтинга занял Майами, второе — Сеул, третье — Шанхай, четвертое — российская столица, пятое — Торонто.

Недвижимость,Lenta.ru,
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