Россияне бросились скупать один вид недвижимости

Интерес россиян к покупке торговых помещения в России с начала года увеличился на 8%. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость» сообщает ТАСС.

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По словам руководителя направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Тимура Зайцева, в российских городах растет потребность в небольших магазинах «у дома». Таким образом, часть спроса на коммерческую недвижимость смещается из деловых центров в спальные районы.

«К началу декабря текущего года интерес к покупке торговых помещений в России на «Авито Недвижимости» повысился на 8% с января и на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметили аналитики.

При этом серьезную конкуренцию объектам исключительно торгового назначения в последние годы составляют помещения свободного назначения. А средняя стоимость покупки торговой недвижимости выросла на 33% с начала года и на 9% по сравнению с ноябрем 2020 года, достигнув 78,3 тыс. рублей за кв. м. Самые высокие цены на покупку и аренду торговых помещений в Москве (386,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (181,4 тыс. рублей) и в Сочи (170 тыс. рублей).