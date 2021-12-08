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57 минут назад

Россияне начали скупать один вид недвижимости

Интерес россиян к покупке торговых помещения в России с начала года увеличился на 8%. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость» сообщает ТАСС.

Россияне бросились скупать один вид недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам руководителя направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Тимура Зайцева, в российских городах растет потребность в небольших магазинах «у дома». Таким образом, часть спроса на коммерческую недвижимость смещается из деловых центров в спальные районы.

«К началу декабря текущего года интерес к покупке торговых помещений в России на «Авито Недвижимости» повысился на 8% с января и на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметили аналитики.

При этом серьезную конкуренцию объектам исключительно торгового назначения в последние годы составляют помещения свободного назначения. А средняя стоимость покупки торговой недвижимости выросла на 33% с начала года и на 9% по сравнению с ноябрем 2020 года, достигнув 78,3 тыс. рублей за кв. м. Самые высокие цены на покупку и аренду торговых помещений в Москве (386,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (181,4 тыс. рублей) и в Сочи (170 тыс. рублей).

Ранее сервис по продаже и аренде недвижимости «Циан» запретил размещение объявлений с признаками дискриминации по национальному, этническому и религиозному признакам. Так, к примеру, пользователи «Циан» больше не смогут сообщить о желании сдать жилье «только славянам». Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

Недвижимость,ЦИАН,ИТАР-ТАСС,
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