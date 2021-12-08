В России появится ипотека под 0,1%

Российские космонавты смогут получить ипотеку по льготной программе со ставкой 0,1% годовых. Соответствующее соглашение было подписано на Байконуре между «Промсвязьбанком» и «Роскосмосом», говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

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Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников и первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев. Соглашение о сотрудничестве было подписано в ходе подготовки запуска пилотируемого корабля «Союз МС-20».

«В соответствии с соглашением космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ по ставке 0,1% годовых», - отметили в пресс-службе госкорпорации.

Жилье на льготных условиях можно будет приобрести как у застройщиков, так и на вторичном рынке.

«Максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей для космонавтов, 7 млн рублей — для кандидатов в космонавты, первоначальный взнос — 10% от суммы кредита. Кредит предоставляется на срок от 3 до 15 лет», - отмечается в сообщении.

Первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников подчеркнул, что льготная ипотека является частью программы по улучшению качества жизни космонавтов и создания для них благоприятных социальных условий.

«В частности, для повышения престижа профессии «космонавт» разработана специальная страховая программа, увеличена заработная плата. Теперь добавляется еще и льготная ипотечная программа на беспрецедентных условиях», - заметил он.