Минсельхоз подтвердил прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз РФ подтвердил прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году в размере 123 млн тонн, по урожаю масличных культур - около 23 млн тонн. Об этом говорится в сообщении министерства.

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"В целом рассчитываем собрать более 123 млн тонн зерна в чистом весе, около 23 млн тонн масличных, порядка 40 млн тонн сахарной свеклы, а также 7 млн тонн овощей и более 6,7 млн тонн картофеля в организованном секторе", - заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с депутатами фракции "Единая Россия", подчеркнув, что уже сейчас получен объем урожая, полноценно удовлетворяющий потребности внутреннего рынка страны.

В настоящее время уборочная кампания в России находится на завершающей стадии. Как отметили в Минсельхозе, в рамках госпрограммы АПК в 2021 году на поддержку сельхозпроизводства предусмотрено более 290 млрд рублей. Свыше 15 млрд рублей направлено на развитие рыбохозяйственного комплекса. Порядка 41 млрд рублей выделено на мероприятия по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

Со следующего года Минсельхоз приступает к реализации госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации. Финансирование на первые три года из федерального бюджета составит порядка 94,3 млрд рублей.

В числе ключевых направлений работы - обеспечение стабильности на продовольственном рынке. Говоря о мерах для регулирования ценовой ситуации, глава Минсельхоза отметил введение "плавающей" экспортной пошлины на зерновые. Этот механизм позволяет поддерживать внутренние цены на уровне ниже мировых. При этом средства от пошлины направляются на поддержку аграриев.