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1 час назад

Раскрыт способ сэкономить на покупке квартиры в Москве

Эксперты агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости» назвали способ купить квартиру в Москве дешевле, пишет «Лента.ру».

Раскрыт способ сэкономить на покупке квартиры в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отмечают риелторы, квартиры на первом и втором этажах жилых домов традиционно заметно дешевле, чем на верхних этажах. По мнению экспертов, это способ купить квартиру по меньшей, чем в среднем, стоимости.

«Объекты на первом и втором этажах новостроек обычно бывают наименее ликвидными в сравнении с квартирами на других этажах, а также меньше стоят. Чаще всего именно на такие квартиры застройщики предоставляют скидки и включают их в акционные программы», — отмечают специалисты.

В настоящее время в московских новостройках выставлено не продажу около 1,9 тысячи квартир, расположенных на первом и втором этажах жилых комплексов. В Подмосковье таких лотов - 4,5 тысячи.

В старой Москве на первых этажах новостроек квадратный метр стоит в среднем 292 тысячи рублей, на вторых — 299 тысяч. При этом средняя стоимость квадратного метра в целом по городу составляет 321 тысячу рублей. Стоимость квартир на нижних этажах новостроек в Москве составляет в среднем 18 миллионов рублей.

В Подмосковье квадратный метр на первых этажах новых зданий в среднем продается за 125 тысяч рублей. При этом среднерыночная стоимость равняется 141 тысяче рублей. На вторых этажах квадратный метр стоит 139 тысяч.

Недвижимость,Lenta.ru,
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