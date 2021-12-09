Раскрыт способ сэкономить на покупке квартиры в Москве

Эксперты агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости» назвали способ купить квартиру в Москве дешевле, пишет «Лента.ру».

Как отмечают риелторы, квартиры на первом и втором этажах жилых домов традиционно заметно дешевле, чем на верхних этажах. По мнению экспертов, это способ купить квартиру по меньшей, чем в среднем, стоимости.

«Объекты на первом и втором этажах новостроек обычно бывают наименее ликвидными в сравнении с квартирами на других этажах, а также меньше стоят. Чаще всего именно на такие квартиры застройщики предоставляют скидки и включают их в акционные программы», — отмечают специалисты.

В настоящее время в московских новостройках выставлено не продажу около 1,9 тысячи квартир, расположенных на первом и втором этажах жилых комплексов. В Подмосковье таких лотов - 4,5 тысячи.

В старой Москве на первых этажах новостроек квадратный метр стоит в среднем 292 тысячи рублей, на вторых — 299 тысяч. При этом средняя стоимость квадратного метра в целом по городу составляет 321 тысячу рублей. Стоимость квартир на нижних этажах новостроек в Москве составляет в среднем 18 миллионов рублей.