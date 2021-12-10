В России появится первый регион без аварийного жилья

Республика Крым может и должна стать первым регионом в России без аварийного жилья, пишет «Крыминформ» со ссылкой на председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина.
«Крым – особый регион, к нему особое внимание главы государства, – сказал он. – Крым мог бы стать первым субъектом России – Москва и Ленинград (Санкт-Петербург) – это отдельная тема – без аварийного жилья вообще. Мы заглядываем уже вперед, и это главное, я хочу, чтобы крымчане нас услышали: Крым должен быть без аварийного жилья, должен быть самым красивым субъектом Российской Федерации во всех отношениях», - сказал Степашин журналистам.
Также Степашин ранее на совещании в правительстве Республики Крым заявил, что программу переселения из аварийного жилья в регионе выполнят в срок, пишет ТАСС.
По его словам, переселить предстоит более 1,4 тысячи жильцов аварийных домов.