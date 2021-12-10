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1 час назад

В России появится первый регион без аварийного жилья

Республика Крым может и должна стать первым регионом в России без аварийного жилья, пишет «Крыминформ» со ссылкой на председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина.

В России появится первый регион без аварийного жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крым – особый регион, к нему особое внимание главы государства, – сказал он. – Крым мог бы стать первым субъектом России – Москва и Ленинград (Санкт-Петербург) – это отдельная тема – без аварийного жилья вообще. Мы заглядываем уже вперед, и это главное, я хочу, чтобы крымчане нас услышали: Крым должен быть без аварийного жилья, должен быть самым красивым субъектом Российской Федерации во всех отношениях», - сказал Степашин журналистам.

Также Степашин ранее на совещании в правительстве Республики Крым заявил, что программу переселения из аварийного жилья в регионе выполнят в срок, пишет ТАСС.

По его словам, переселить предстоит более 1,4 тысячи жильцов аварийных домов.

Недвижимость,Сергей Степашин,Крыминформ,ИТАР-ТАСС,
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