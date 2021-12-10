В России появится первый регион без аварийного жилья

«Крым – особый регион, к нему особое внимание главы государства, – сказал он. – Крым мог бы стать первым субъектом России – Москва и Ленинград (Санкт-Петербург) – это отдельная тема – без аварийного жилья вообще. Мы заглядываем уже вперед, и это главное, я хочу, чтобы крымчане нас услышали: Крым должен быть без аварийного жилья, должен быть самым красивым субъектом Российской Федерации во всех отношениях», - сказал Степашин журналистам.