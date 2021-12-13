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48 минут назад

Штраф 300 тысяч и тюрьма: россиян могут наказать за сдачу квартир

Собственники, сдающие квартиру без регистрации договора и уплаты налогов, рискуют получить крупный штраф или даже попасть в тюрьму. Об этом РИА Недвижимость заявил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

По словам юриста, владельцы квартиры нарушают закон, если устно договариваются с квартирантами об условиях сдачи квартиры, либо не регистрируют в Росреестре долгосрочный договор о найме.

«За нелегальную сдачу квартиры налоговики привлекут владельца к ответственности, и не важно, какую именно серую схемы использовал наймодатель. Собственник должен будет заплатить неуплаченный НДФЛ от сдачи квартиры, это 13% полученной оплаты за весь срок найма, и плюс к этому штраф в размере 20% накопившейся задолженности по налогу», - пояснил юрист адвокатского бюро Asterisk.

При этом Степан Хантимиров обратил внимание на то, что собственника за неуплату НДФЛ могут привлечь и к уголовной ответственности. Это возможно, если арендодатель уклонялся от уплаты налога на протяжении трех лет или его сумма превышает 2,7 млн рублей.

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Нарушителю может грозить штраф от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода, полученного за период от одного года до двух лет.

«Кроме того, может быть применен арест на срок до шести месяцев или даже лишение свободы на срок до одного года», - пояснил юрист.

Избежать уголовного наказания можно, если собственник квартиры впервые совершил преступление, связанное с неуплатой налогов, и своевременно возместит все недоимки, пени и штрафы.

Ранее стало известно, что москвичи начали указывать требование о вакцинации в объявлениях по поводу сдачи квартир в аренду. По мнению совладелицы инвестиционной компании Garnet Екатерины Сивовой, таким способом арендодатели стремятся обезопасить себя от проблем с оплатой жилья, которые могут возникнуть, если квартиросъемщик заболеет COVID-19.
Недвижимость,Видео,Федеральная налоговая служба,Росреестр,РИА Новости,
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