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1 час назад

Чиновники обвинили семью в рождении ребенка ради квартиры

Одна из районных администраций Санкт-Петербурга обвинила жителей в рождении ребенка ради квартиры. Пополнение в семье чиновники сочли намеренным ухудшением жилищных условий и помешали петербуржцам встать на учет в качестве нуждающихся. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Чиновники обвинили семью в рождении ребенка ради квартиры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Семья из четырех человек проживает в 30-метровой однокомнатной квартире, денег на более просторную у супругов нет. Формально петербуржцы имеют право на расширение жилплощади — на каждого из них приходится по 7,5 квадратных метра недвижимости вместо положенных как минимум девяти. Однако в постановке на учет семье отказали из-за подозрений в умышленной попытке получить квартиру побольше.

В чем именно заключался злой умысел, чиновники не пояснили ни потерпевшим, ни омбудсмену. После отказа районной администрации пересмотреть свое решение, уполномоченный обратился в прокуратуру. В ведомстве также сочли действия администрации незаконными и вынесли протест. Тем не менее чиновники не изменили свою позицию, поэтому дело передали в суд.

В марте правительство упростило использование маткапитала на улучшение жилищных условий. Теперь средства после рождения ребенка можно вложить в строительство или ремонт дома, не предоставляя Пенсионному фонду дополнительных сведений о проведенных работах. Россиянам достаточно показать подтверждающую владение зданием или участком выписку из Росреестра.

Недвижимость,Росреестр,Генпрокуратура РФ,
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