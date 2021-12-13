Чиновники обвинили семью в рождении ребенка ради квартиры

Одна из районных администраций Санкт-Петербурга обвинила жителей в рождении ребенка ради квартиры. Пополнение в семье чиновники сочли намеренным ухудшением жилищных условий и помешали петербуржцам встать на учет в качестве нуждающихся. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Семья из четырех человек проживает в 30-метровой однокомнатной квартире, денег на более просторную у супругов нет. Формально петербуржцы имеют право на расширение жилплощади — на каждого из них приходится по 7,5 квадратных метра недвижимости вместо положенных как минимум девяти. Однако в постановке на учет семье отказали из-за подозрений в умышленной попытке получить квартиру побольше.

В чем именно заключался злой умысел, чиновники не пояснили ни потерпевшим, ни омбудсмену. После отказа районной администрации пересмотреть свое решение, уполномоченный обратился в прокуратуру. В ведомстве также сочли действия администрации незаконными и вынесли протест. Тем не менее чиновники не изменили свою позицию, поэтому дело передали в суд.