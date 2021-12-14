Сбербанк профинансирует строительство малоэтажного жилья в Подмосковье

МОСКВА, 14 дек - РИА Недвижимость. Сбербанк открыл группе компаний "Гранель" кредитную линию на 2,26 миллиарда рублей до мая 2024 года для строительства корпусов 4.1 и 4.2 малоэтажного комплекса "Живописный" в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении банка.

Общая площадь домов составляет 38,4 тысячи квадратных метров. Корпуса планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года, отмечается в нем.

ЖК "Живописный" возводится на участке 21 гектар рядом с Бутовским лесопарком. Жилой комплекс представляет собой ансамбль из четырехэтажных домов с парковками и гостевыми автостоянками. На территории откроют магазины, кафе и салоны красоты, а также возведут поликлинику и три детских сада на 330 малышей. Концепция застройки предусматривает зонирование территории – по проекту предусмотрены парковки для велосипедов, детские и спортивные площадки, зеленые зоны.