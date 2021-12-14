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59 минут назад

Сбербанк профинансирует строительство малоэтажного жилья в Подмосковье

МОСКВА, 14 дек - РИА Недвижимость. Сбербанк открыл группе компаний "Гранель" кредитную линию на 2,26 миллиарда рублей до мая 2024 года для строительства корпусов 4.1 и 4.2 малоэтажного комплекса "Живописный" в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении банка.

Общая площадь домов составляет 38,4 тысячи квадратных метров. Корпуса планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года, отмечается в нем.

ЖК "Живописный" возводится на участке 21 гектар рядом с Бутовским лесопарком. Жилой комплекс представляет собой ансамбль из четырехэтажных домов с парковками и гостевыми автостоянками. На территории откроют магазины, кафе и салоны красоты, а также возведут поликлинику и три детских сада на 330 малышей. Концепция застройки предусматривает зонирование территории – по проекту предусмотрены парковки для велосипедов, детские и спортивные площадки, зеленые зоны.

"Гранель" работает на рынке Москвы и Подмосковья, специализируется на строительстве жилых комплексов массового сегмента. Компания основана в 1992 году и принадлежала в равных долях Ильшату Нигматуллину и Андрею Назарову. Последний осенью 2019 года стал первым вице-премьером Башкирии, перед этим продав свою долю в компании Нигматуллину.

Недвижимость,Ильшат Нигматуллин,Андрей Назаров,Сбербанк России,РИА Новости,
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