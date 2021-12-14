Управляющая компания Сбер Фонды Недвижимости приобрела складской комплекс в индустриальном парке «ПНК Парк Ростов-на-Дону», который вошёл в состав закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Сбер — Арендный бизнес 7». Это первый объект в составе фонда. Паи фонда предназначены для неквалифицированных инвесторов: любой человек может приобрести их прямо в СберБанк Онлайн, минимальная сумма вложений — 300 тысяч рублей.

«Сбер — Арендный бизнес 7» инвестирует в активы высококлассной коммерческой недвижимости и управляет ими в интересах пайщиков. Целью фонда является получение дохода от сдачи в аренду и продажи объектов недвижимого имущества. В состав фонда приобретаются построенные и сданные в долгосрочную аренду объекты недвижимости, что снижает риски для пайщиков.

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Складской комплекс класса «А» «ПНК Парк Ростов-на-Дону» расположен в непосредственной близости от федеральной трассы М-4 и Новочеркасского шоссе, в 29 км от аэропорта «Платов». Склад введён в эксплуатацию в 2020 году. Арендопригодная площадь составляет 35,5 тыс. кв. м. Основные арендаторы здания — крупнейшие федеральные торговые сети DNS и «Детский мир», с которыми заключены долгосрочные договоры аренды.

Склад в Ростове-на-Дону стал первым объектом для фонда "Сбер — Арендный бизнес 7". Пандемия и самоизоляция подстегнули рост интернет-ретейла, которому потребовались складские помещения, что придало мощный импульс развитию этого сегмента коммерческой недвижимости. В стране не хватает качественной логистической недвижимости — в итоге происходит сильный рост арендных ставок и стоимости объектов. Определённую лепту вносят инфляция и рост цен на строительные материалы. Мы стремимся к тому, чтобы фонд включал в себя все основные виды коммерческой недвижимости, что позволит диверсифицировать портфель. В то же время логистические комплексы будут оставаться основным направлением для этого фонда

Генеральный директор Сбер Фонды Недвижимости

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ) — это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости и обладает привлекательным соотношением доходности и риска. За 9 месяцев 2021 года коллективные инвестиции в коммерческую недвижимость с помощью ЗПИФов Сбера превысили 65 млрд рублей.