Россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку

Российские банки повышают ставки по ипотеке, из-за чего граждане начинают терять интерес к жилищным кредитам. Застройщикам приходится привлекать покупателей программами рассрочки, но они могут таить в себе определенные риски. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

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Как отметил экономист, рассрочка выгодна строительной компании: при такой сделке она сразу получает деньги от покупателя, то есть не использует эскроу-счета. Но покупатель при этом рискует: если девелопер обанкротится, вернуть деньги будет проблематично.

Другой недостаток рассрочки назвала генеральный директор одного из московских агентств недвижимости Наталия Кузнецова: это повышенная ответственность за просрочку платежей.

«Если в случае с ипотекой можно получить ипотечные каникулы, рефинансировать свой кредит, то в случае с рассрочкой сделать это очень трудно», — предостерегла специалист.

При неисполнении обязательств застройщик может расторгнуть договор с покупателем в одностороннем порядке, указала она.

Кроме того, при приобретении квартиры в рассрочку нет страховки, «что тоже несет в себе определенные риски в случае непредвиденных жизненных обстоятельств у покупателя», подчеркнул председатель правления строительного концерна Александр Ванчура.