Дачную амнистию продлили до 2031 года

Госдума в ходе пленарного заседания 17 декабря приняла решение о продлении срока дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

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"Документом предлагается определить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим сегодня еще на пять лет", - отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, по законопроекту предлагается признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности, чтобы эти люди могли осуществлять сделки.

То есть владельцу участка не нужно обращаться в Росреестр для приобретения права собственности. Это правило также коснется участков, которые были предоставлены гражданам до 30 октября 2001 года. Именно тогда вступил в силу Земельный кодекс. По новому закону можно будет узаконить дома, которые были построены до 14 мая 1998 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ.