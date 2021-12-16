Россиян предупредили о росте одного налога

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39 минут назад

Изменится порядок налогообложения земельных участков

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заявила об увеличении налоговой нагрузки на землевладельцев, которые используют свои сельскохозяйственные земельные участки не по целевому назначению или не используют вовсе. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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Фото: ТАССТАСС

Новый порядок налогообложения земельных участков начнет действовать с 1 января 2022 года. Согласно правилам, регионы теперь будут ежегодно направлять налоговикам информацию о выданных предпринимателям предписаниях об устранении нарушений из-за неиспользования для сельхозпроизводства земельных участков, отнесенных к землям сельхозназначения, или об их использовании в других целях.

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Кроме того, налоговым органам будут передавать сведения об использовании не по целевому назначению земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Это касается, в частности, использования этих участков в предпринимательской деятельности либо фактов неиспользования этих земель.

«В отношении перечисленных земельных участков прекращается применение льготной ставки по земельному налогу, не превышающей 0,3%. Исчисление налога и авансовых платежей по нему будет производиться по налоговой ставке для «прочих земель», не превышающей 1,5%», – сообщили в ФНС.

Также для таких земельных участков не будут предусматриваться ограничения ежегодного десятипроцентного увеличения земельного налога. Напомним, что в настоящее время оно действует для налогоплательщиков-физических лиц.

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Расчет без применения льгот будут применять со дня обнаружения таких нарушений и до первого числа месяца, в котором уполномоченный орган установит факт их устранения.

«Перечисленные нормы направлены на экономическое стимулирование правомерного землепользования и уточнение условий применения льготных ставок по земельному налогу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в декабре сообщалось, что суды стали активно изымать земли у россиян, которые не начали использовать свои участки по назначению. Так, человек может лишиться земли, если не приступил к строительству дома на участке для индивидуального жилищного строительства. Фермеры же лишаются земель, которые они не начали возделывать.

Недвижимость,Федеральная налоговая служба,
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