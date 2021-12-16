Госдума продлила дачную амнистию

Госдума в ходе заседания в четверг, 16 декабря, приняла во втором чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает ТАСС.

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До этой даты россияне, использующие для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, который располагается в границах населенного пункта, смогут бесплатно получить в собственность земельный участок, на котором он расположен.

Это касается участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Также утвержден перечень документов для обращения за оформлением права собственности на землю. Сообщается, что дачная амнистия не будет распространяться на особо охраняемые территории.

«Инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство такое имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться дачной амнистией», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящее время такой упрощенный режим действует до 1 марта 2026 года. Авторы документа – глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.