Россиянам предложат новые виды жилья

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит в Градостроительный и Жилищный кодексы понятие «многоквартирный дом» и уточняет тезис — «дом блокированной застройки». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Фото: ТАСС ТАСС

По новому закону, к категории «дом заблокированной застройки» относится жилое здание, которое соединено с другим или несколькими домами, стоящими в одном ряду, одной или двумя и больше общими боковыми стенами без каких-либо проемов, но с отдельными входом и выходом на земельный участок.

Многоквартирным домом, согласно документу, признается постройка, которая состоит из двух и более квартир, включающая в себя общее имущество собственников. Также здание, регламентируемое данным понятием, может включать в себя принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения и (или) машино-места, которые являются его неотъемлемой конструктивной частью.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в российских законах есть лишь три категории жилья: жилой дом, квартира и комната. И чтобы установить правовой статус объектов типа таунхаус, лейнхаус и дуплекс, их собственникам приходится обращаться в суд. По словам Володина, «принятый законопроект позволит устранить данный пробел, возникший в жилищном кодексе, и защитит права собственников».

«Создается понятный и прозрачный правовой механизм. С одной стороны, это будет способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства, а с другой — позволит не допустить появления новых проблемных домов и обманутых дольщиков», — добавил Володин.