Ипотека в РФ вырастет вслед за ключевой ставкой

Центробанк России 17 декабря в очередной раз поднял ключевую ставку, которая выросла на один процентный пункт, до 8,5% годовых, сообщает «Российская газета».

Фото: Рамблер Рамблер

ЦБ РФ рассматривает рост цен на рынке недвижимости как один из триггеров инфляционного процесса. По словам экспертов, стоимость жилья в стране растет гораздо быстрее инфляции. Наибольший темп отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.

Новостройки дорожают из-за роста цен на стройматериалы, которые, в свою очередь, выросли вслед за мировыми. Еще один фактор — ажиотажный спрос в рамках программы льготного ипотечного кредитования. За 2020 год было выдано рекордное количество жилищных кредитов - 1,7 млн, за первую половину 2021 года — еще более 500 тысяч.

Как сообщил президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков, по этой причине кабмин России изменил условия кредитования, подняв процент и снизив общий размер кредита. Это перенесло активность потенциальных покупателей в регионы. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что и в таком формате программу льготной ипотеки следует завершать.

Повышение ключевой ставки способно затормозить ряд девелоперских проектов, поскольку в условиях дорогого фондирования и отсутствия поддержки со стороны государства покупателей, инвесторы могут столкнуться с серьезным снижением спроса. Кроме того, эта мера приведет к росту стоимости жилищных кредитов.