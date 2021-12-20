Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Более миллиона российских семей могут лишиться квартир

Свыше одного миллиона семей в России могут лишиться жилья в домах-самостроях, сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский центр национальной строительной политики.

Более миллиона российских семей могут лишиться квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящий момент в специальный реестр включено около 40 тысяч объектов, которые планируется снести. При этом статус самовольной постройки в стране имеют как минимум 10 млн квадратных метров жилья.

Самые проблемные регионы с наибольшим количеством самостроев — Краснодарский край, Крым и Дагестан. Данная ситуация до конца декабря будет решаться в рамках работы по борьбе с преступлениями в экономической сфере.

Как отмечает издание, большая часть такого жилья строится без получения разрешения, на землях, предназначенных для частных домов. Власти ряда регионов РФ не обращают внимания на незаконное строительство, так как от застройщиков получают около 10% от стоимости дома. После этого объект вводится в эксплуатацию по решению суда на основании экспертизы.

При этом не исключено, что дом в любой момент могут признать самостроем. В настоящее время в России не существует закона, по которому подразумевалась компенсация при сносе здания.

Недвижимость,газета "Известия",
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители