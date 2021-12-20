Более миллиона российских семей могут лишиться квартир

Свыше одного миллиона семей в России могут лишиться жилья в домах-самостроях, сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский центр национальной строительной политики.

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В настоящий момент в специальный реестр включено около 40 тысяч объектов, которые планируется снести. При этом статус самовольной постройки в стране имеют как минимум 10 млн квадратных метров жилья.

Самые проблемные регионы с наибольшим количеством самостроев — Краснодарский край, Крым и Дагестан. Данная ситуация до конца декабря будет решаться в рамках работы по борьбе с преступлениями в экономической сфере.

Как отмечает издание, большая часть такого жилья строится без получения разрешения, на землях, предназначенных для частных домов. Власти ряда регионов РФ не обращают внимания на незаконное строительство, так как от застройщиков получают около 10% от стоимости дома. После этого объект вводится в эксплуатацию по решению суда на основании экспертизы.