Россиянам предрекли подорожание жилья на 40%

Отказ от трудовых мигрантов на стройках повлечет за собой рост себестоимости жилья до 40%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос российских застройщиков, который провел первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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Как стало известно, федеральные власти не поддержали полный отказ от мигрантов на стройке. Из-за дефицита рабочей силы стоимость строительства растет, заявили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

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24% застройщиков считают, что от иностранной рабочей силы никогда не удастся отказаться, тогда как 28% полагают, что на это потребуется 3–5 лет, 47% — 1–2 года и 1% — 5–10 лет. Кошелев отметил, что в настоящее время Россия не готова к резкому изменению кадрового состава на стройках.

В нынешних условиях полный запрет мигрантов повлечет за собой приостановку строительства, невыполнение обязательств застройщиками перед гражданами в установленные сроки, отметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Отказ от мигрантов в совокупности с иными факторами (повышение цен на строительные материалы, нарушение производственных и логистических цепочек во всем мире из-за ограничений, усиление инфляционных процессов) может повлечь за собой увеличение девелоперских издержек и, соответственно, ускорение роста цен», — заявил генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

Подходить к решению вопроса об отказе от иностранной рабочей силы нужно постепенно, а не одномоментно, заявил Кошелев.

«Разноуровневые программы обучения, в том числе направленные на обеспечение цифровизации строительства, сегодня необходимы и готовятся к реализации в различных регионах страны, — отметили аппарате Марата Хуснуллина.

Для того чтобы отказаться от мигрантов, необходимо развивать технологии возведения домов, подчеркнул сопредседатель комитета «Деловой России» по строительству Михаил Викторов. Он выступает за массовое внедрение модульного домостроения, цифрового моделирования (BIM). Это, как отметил Викторов, позволит сократить число рабочих более чем вдвое и повысить их зарплату.