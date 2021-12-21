В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис — СберСделки для заключения электронных юридически значимых договоров между клиентами Сбера. Сейчас сервис позволяет заключать следующие виды сделок: договор о задатке, договор найма жилого помещения и другие.

Весь процесс, включая заполнение и подписание договора, происходит онлайн, используются типовые формы договоров. Это избавляет от необходимости искать формы договоров в интернете, встречаться для их подписания, а затем хранить бумажные документы. Так, договор всегда будет доступен клиенту в Мобильном приложение и будет возможность его скачать. При этом заключённый онлайн договор, подписанный электронной подписью, имеет полную юридическую силу (согласно ФЗ «Об электронной подписи» № 63-ФЗ), а участники сделки проверяются банком на соответствие условиям сервиса

Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Забота о клиентах»

Для заключения договора достаточно зайти в раздел СберСделки, выбрать подходящий договор, заполнить все его поля, отправить его второму участнику, подписать документ электронной подписью, после чего получить или перевести деньги в соответствии с условиями договора.

Сервис легко найти, набрав его название в поисковой строке СберБанк Онлайн. Стоимость услуги составляет 1% от суммы сделки (минимум 100 рублей, максимум — 2000 рублей, комиссия взимается в момент перевода средств через сервис «СберСделки»).