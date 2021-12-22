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19 минут назад

Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году

Российские застройщики считают одной из главных угроз для рынка первичного жилья в России падение спроса, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании PwC.

Названы угрозы для рынка жилья в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

В опросе приняли участие собственники и топ-менеджмент крупнейших компаний — игроков отечественного рынка недвижимости. «Сжимающийся спрос за счет сокращения покупательной способности и роста долговой нагрузки населения опрошенные девелоперы считают одной из главных угроз рынка. Мнения о том, какая фаза цикла ожидает рынок в 2022 году, разделились поровну», — сообщил руководитель практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов.

По его словам, одна половина участников исследования уверена, что рынок недвижимости в России ожидает продолжение роста, а другая полагает, что после периода бурного роста начнется стагнация. Среди возможных угроз девелоперы также назвали продолжение эпидемии коронавируса, нестабильность мировой и российской экономики, международные конфликты, нехватку рабочей силы и стройматериалов, и их удорожание, рост стоимости финансирования, который в итоге ложится и на плечи покупателей.

Как считают опрошенные эксперты, стабилизировать ситуацию способно продолжение госпрограммы льготной ипотеки. Также они высказались за возможность поэтапного раскрытия эксроу-счетов.

Недвижимость,Саян Цыренов,РИА Новости,
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