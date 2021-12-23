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1 час назад

Депутат Госдумы предсказал обрушение цен на жилье

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цены на недвижимость в России могут снизиться из-за падения спроса на ипотеку в связи с повышением ключевой ставки Центробанком РФ. По его мнению, россияне могут извлечь выгоду из этой ситуации, сообщает URA.RU.

В Госдуме предсказали обрушение цен на жилье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда снижается цена на ипотечные кредиты, то вырастает спрос на жильё, и оно растёт в цене. Когда цена на ипотечные кредиты увеличивается, спрос на жильё сокращается, оно становится дешевле. Поэтому тут качели, которые тоже можно использовать в своих интересах, — рассказал Аксаков.

Парламентарий добавил, что застройщики будут как можно скорее сдавать объекты недвижимости, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков, которые находятся на эскроу-счетах.

Накануне стало известно, что в 2022 году срок ипотечного кредита достигнет трети продолжительности жизни россиян, заявили аналитики рейтингового агентства НКР. Эксперты называют медленный рост доходов граждан основной причиной. Средний срок кредита составит 23 года.

Специалисты отмечают, что в сентябре 2021-го в России не осталось регионов, где средний срок вновь взятой ипотеки составляет меньше 18 лет. Годом ранее таких регионов было 38. Средняя сумма ипотечного кредита на 1 ноября превысила 3 млн рублей.

Недвижимость,Анатолий Аксаков,Центральный банк России,Госдума,РИА Ura.ru,
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