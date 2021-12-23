В Госдуме предсказали обрушение цен на жилье

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цены на недвижимость в России могут снизиться из-за падения спроса на ипотеку в связи с повышением ключевой ставки Центробанком РФ. По его мнению, россияне могут извлечь выгоду из этой ситуации, сообщает URA.RU.

Когда снижается цена на ипотечные кредиты, то вырастает спрос на жильё, и оно растёт в цене. Когда цена на ипотечные кредиты увеличивается, спрос на жильё сокращается, оно становится дешевле. Поэтому тут качели, которые тоже можно использовать в своих интересах, — рассказал Аксаков.

Парламентарий добавил, что застройщики будут как можно скорее сдавать объекты недвижимости, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков, которые находятся на эскроу-счетах.

Накануне стало известно, что в 2022 году срок ипотечного кредита достигнет трети продолжительности жизни россиян, заявили аналитики рейтингового агентства НКР. Эксперты называют медленный рост доходов граждан основной причиной. Средний срок кредита составит 23 года.