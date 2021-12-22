Что такое выморочное имущество. Объясняем простыми словами

Выморочное имущество — имущество умершего человека, которое переходит в собственность государства, потому что его никто не унаследовал. Это может произойти, если: нет наследников ни по закону, ни по завещанию; никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования — то есть признаны недостойными ; все наследники отказались от наследства и никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Согласно ГК РФ , когда имущество признают выморочным, жилые помещения, а также земельные участки вместе с расположенными на них строениями переходят в муниципальную собственность по факту местонахождения. Если указанные объекты расположены в городе федерального значения (Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе), они переходят в собственность такого субъекта РФ. Жилые помещения включаются в соответствующий жилищный фонд социального использования. Другое выморочное имущество, например ценные бумаги или интеллектуальная собственность, переходят в собственность государства. Пример употребления на «Секрете» _«У двух сестёр умерла мать, которой принадлежала квартира в Москве. Из-за юридической безграмотности женщины не стали вступать в наследство, хотя фактически одна из них продолжала жить в родительской квартире и платить коммуналку. Спустя время московский департамент имущества понял, что квартира никому не принадлежит, и решил взыскать имущество как выморочное. Суды встали на сторону госоргана». _ (Из материала о том, как московские власти чуть не отсудили квартиру у россиянок, которые не вступили в наследство.) «Акции, облигации и прочие ценные бумаги тоже переходят по наследству. "Но важно учитывать, что вечно акции ждать не будут, — подчёркивает экономист, бывший управленец в Сбербанке и ВТБ Александр Клишин. — Эмитент вправе потребовать признать их выморочным имуществом и передать в собственность государству"». (Из материала о том, что происходит с деньгами россиян после смерти.) Проблема Гражданский кодекс в статье о наследовании выморочного имущества ссылается на то, что порядок наследования и учёт такого имущества регулируется законом. Но, как объяснил «Секрету» адвокат Роман Степовой, такого закона до сих пор не существует, поэтому процедуры проводят по нормативным актам СССР . И процесс стал «предметом научных исследований в области юриспруденции», подчеркивает адвокат. Летом 2021 года появилась информация о подготовке законопроекта, который будет регулировать передачу имущества умерших одиноких людей муниципалитетам. Но пока он не принят (по состоянию на начало 2022 года). Ранее в Госдуме неоднократно обсуждалась проблема невостребованных вкладов, за которыми долгое время не обращаются ни владельцы, ни наследники. Деньги на счетах также относятся к наследственной массе, но если наследников нет или они отказались от своих прав, то, скорее всего, банк о смерти клиента даже не узнает. В таком случае деньги могут лежать годами, а сами банки не имеют ни обязанностей, ни интересов выяснять, что случилось. Статью проверил: Денис Гришин, юрист «Европейской юридической службы»