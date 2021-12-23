Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

В бывшей стране СССР резко выросли цены на жилье

В третьем квартале 2021-го индекс цен на жилье в Эстонии вырос на 3,4 процента по сравнению с показателем предыдущего квартала и более чем на 17 процентов в годовом исчислении, сообщает Prian.ru со ссылкой на данные Государственного статистического управления страны.

В бывшей стране СССР резко выросли цены на жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индекс цен на жилье рассчитывается как для квартир, так и для частных домов. Он учитывает изменения в стоимости квадратного метра, при этом рассматриваются параметры реальных сделок, заключенных домовладельцами.

Как отметила аналитик статистического управления Эстонии Эгне Сяинаст, в третьем квартале 2021-го изменение индекса цен на жилье было самым резким за последние семь лет. За год квартиры в бывшей стране СССР подорожали почти на 17 процентов, частные дома — на 19,5 процента. Увеличение стоимости за квартал составило 3,8 и 2,5 процента соответственно.

Ранее стало известно, что растущие цены на недвижимость вынуждают людей по всему миру отказываться от надежды на обретение собственного жилья. Это феномен, получивший распространение во время пандемии коронавируса. Увеличиваются как цены покупки, так и ставки аренды квадратных метров.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители