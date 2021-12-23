В бывшей стране СССР резко выросли цены на жилье

В третьем квартале 2021-го индекс цен на жилье в Эстонии вырос на 3,4 процента по сравнению с показателем предыдущего квартала и более чем на 17 процентов в годовом исчислении, сообщает Prian.ru со ссылкой на данные Государственного статистического управления страны.

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Индекс цен на жилье рассчитывается как для квартир, так и для частных домов. Он учитывает изменения в стоимости квадратного метра, при этом рассматриваются параметры реальных сделок, заключенных домовладельцами.

Как отметила аналитик статистического управления Эстонии Эгне Сяинаст, в третьем квартале 2021-го изменение индекса цен на жилье было самым резким за последние семь лет. За год квартиры в бывшей стране СССР подорожали почти на 17 процентов, частные дома — на 19,5 процента. Увеличение стоимости за квартал составило 3,8 и 2,5 процента соответственно.