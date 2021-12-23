Россиянам придется переплачивать за ипотеку

Стоимость ипотеки в 2022 вырастет до уровня второй половины 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков рейтингового агентства НКР.

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Эксперты считают, что в следующем году срок выплаты ипотечного кредита составит 23 года, и это будет новым рекордом. В настоящее время ипотека выдается в среднем на 21 год. Кроме того, по мнению экспертов, в 2022 году стоимость выдачи кредита превысит 9%, а ипотечные ставки вырастут до 10%. Количество кредитов сократится на 20-25%, а средний чек ипотеки вырастет до 3,6 млн рублей.

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«Растет средний размер выдаваемого ипотечного кредита и ставка по нему. Чтобы величина ежемесячного платежа оставалась в разумных пределах, банки увеличивают срок кредита», — подчеркнул аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Он отметил, что среди россиян становится все меньше платежеспособных заемщиков. Для получения новых договоров кредитные организации могут снизить ежемесячный платеж и увеличить при этом срок погашения кредита.

Увеличение срока кредита является долгосрочным трендом, отметила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«Учитывая рост ипотечных ставок и цен на жилье, россиянам придется платить не меньше, а больше, но платежи будут растянуты на более длительный срок», — заявила она.

По мнения аналитика, сильного ухудшения кредитного портфеля произойти не должно при доле просроченной задолженности в 0,6% и отсутствии негативного влияния извне.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует стабильный рост выдач, но менее быстрым темпами, чем в 2021 году. Там считают, что по итогам 2022 года портфель вырастет на 15% по сравнению с 2021 годом. По итогам текущего года ипотечный портфель банков должен увеличиться на 25–28%, полагают в агентстве.

Увеличение сроков кредитования объясняется многочисленными сделками по рефинансированию, заявила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«К этому людей толкают нестабильность экономической ситуации, потеря или смена работы, личные обстоятельства. Ежемесячный платеж бьет по карману сильнее, чем два года назад», – пояснила она.

Косарева добавила, что из-за рекордно низких ипотечных ставок недавно оформившие ипотеку люди бросились изменять процент, даже за счет увеличения срока.

Увеличение срока кредитования выгодно прежде всего банкам, считает она. Платежеспособные граждане смогут закрыть ипотеку досрочно в любом случае, а за счет пониженного ежемесячного платежа можно снизить риски и выдать больше ипотечных кредитов.

Ранее глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью РБК заявил, что повышение ключевой ставки повлечет за собой рост ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%.