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3 часа назад

Причину возможной катастрофы на стройках нашли в сговоре

Разбираться с повышением цен на отечественные стройматериалы без ипмпортных компонентов будут правоохранительные органы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает «РИА Новости».

Причину возможной катастрофы на стройках нашли в сговоре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Хуснуллин отметил, что для подорожания песка или щебня нет никаких оснований.

«Это чисто картельный сговор, это монополия», — заявил вице-премьер и подчеркнул, что уже дал поручение собрать информацию о том, где необоснованно подорожал кирпич или цемент.

Хуснуллин не смог найти объективных причин на рынке для роста цен на эти материалы. В качестве примера он объяснил, что кирпич производится из глины, которая подорожать не могла.

Также вице-премьер сообщил, что уже написал обращение в правоохранительные органы, которые должны разобраться с ценообразованием. Хуснуллин напомнил, что стоимость строительства трассы М-12 МоскваКазань увеличилась уже на 20 миллиардов рублей из-за роста цен. Гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук ранее в декабре заявила, что из-за инфляции и норм регулирования строительная отрасль может столкнуться с катастрофой.

В правительстве уже прорабатывают комплекс мер по сокращению стоимости производства стройматериалов. Хуснуллин рассказал о нескольких совещаниях, посвященных этому вопросу, и подчеркнул необходимость борьбы с ростом цен. Также в Минстрое предложили ввести агрегированный индекс, чтобы определять стоимость строительных работ и корректировать цены при росте стоимости контрактов. Индекс будет включать в себя в том числе цены на стройматериалы.

Недвижимость,Экономика России,Марат Хуснуллин,Минстрой,МВД,РИА Новости,
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