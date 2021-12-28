Причину возможной катастрофы на стройках нашли в сговоре

Разбираться с повышением цен на отечественные стройматериалы без ипмпортных компонентов будут правоохранительные органы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает «РИА Новости».

Хуснуллин отметил, что для подорожания песка или щебня нет никаких оснований.

«Это чисто картельный сговор, это монополия», — заявил вице-премьер и подчеркнул, что уже дал поручение собрать информацию о том, где необоснованно подорожал кирпич или цемент.

Хуснуллин не смог найти объективных причин на рынке для роста цен на эти материалы. В качестве примера он объяснил, что кирпич производится из глины, которая подорожать не могла.

Также вице-премьер сообщил, что уже написал обращение в правоохранительные органы, которые должны разобраться с ценообразованием. Хуснуллин напомнил, что стоимость строительства трассы М-12 Москва — Казань увеличилась уже на 20 миллиардов рублей из-за роста цен. Гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук ранее в декабре заявила, что из-за инфляции и норм регулирования строительная отрасль может столкнуться с катастрофой.