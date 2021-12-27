Россиян предупредили о резком подорожании аренды жилья

В ближайшее время рост цен на аренду жилья в российских городах может заметно ускориться. Минстрой планирует обязать россиян заключать договоры через специальную государственную информсистему (ГИС), чтобы бороться с серым рынком аренды. По мнению участников Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), это приведёт к подорожанию съёма квартир на 15–20%.

Минстрой уже согласовывает с другими ведомствами новый законопроект. Документ предполагает, что оператор ГИС становится налоговым агентом. Он будет взимать с арендодателей налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Но закон не учитывает самозанятых граждан, которые сдают квартиры и позже платят налоги по льготной ставке 4%.

В Минстрое пояснили «Известиям», что знают о проблеме и планируют дополнить проект возможностью выбора режима самозанятого.

Главный аналитик РАЭК Карен Казарян подчеркнул, что запуск новой ГИС поднимет цены на аренду больше, чем на размер НДФЛ, так как пользователям системы придётся платить комиссию оператору. Помимо этого, в проекте можно будет проводить только безналичные платежи. Это значит, что при переводе будут отчисляться проценты для банка и платёжной системы — ещё примерно 3% от арендной ставки.