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33 минуты назад

"Основа" построит апартаменты бизнес-класса на юго-западе Москвы

МОСКВА, 27 дек - РИА Недвижимость. Девелопер "Основа" построит комплекс апартаментов бизнес-класса на 165 тысяч квадратных метров на улице Наметкина в Москве, сообщила пресс-служба компании.

"Комплекс с собственной инфраструктурой, общественными пространствами, огороженной территорией и двухуровневым подземным паркингом появится на улице Наметкина, 10. Компания уже получила свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства для реализации этого проекта, а также проектное финансирование Сбербанка с общим лимитом в 23,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении компании.

К работам на площадке "Основа" планирует приступить в феврале 2022 года, и сдать апартаменты в эксплуатацию в конце 2025 года.

Группа компаний "Основа" образована в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после его продажи девелоперской компании ПИК. Учредители группы - Александр Ручьев, Олег Колченко и Егор Храмов. Компания занимается девелопментом, управлением объектами коммерческой недвижимости, инвестициями в высокотехнологичные стартапы.

Недвижимость,Олег Колченко,Александр Ручьев,Мортон,Сбербанк России,РИА Новости,
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