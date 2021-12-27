"Основа" построит апартаменты бизнес-класса на юго-западе Москвы

МОСКВА, 27 дек - РИА Недвижимость. Девелопер "Основа" построит комплекс апартаментов бизнес-класса на 165 тысяч квадратных метров на улице Наметкина в Москве, сообщила пресс-служба компании.

"Комплекс с собственной инфраструктурой, общественными пространствами, огороженной территорией и двухуровневым подземным паркингом появится на улице Наметкина, 10. Компания уже получила свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства для реализации этого проекта, а также проектное финансирование Сбербанка с общим лимитом в 23,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении компании.

К работам на площадке "Основа" планирует приступить в феврале 2022 года, и сдать апартаменты в эксплуатацию в конце 2025 года.