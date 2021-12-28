Московские новостройки подорожали за год более чем на 40%

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке жилья в Москве выросла за последний год на 42% и достигла к декабрю 268,3 тысячи рублей за квадратный метр, сообщается в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

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Как указывается в нем, по состоянию на декабрь профессиональными застройщиками в российской столице возводится почти 17,6 миллиона квадратных метров жилья. Объем текущего строительства вырос за год на 0,3%. Наибольший объем строительства (34%) приходится на объекты, разрешение на строительство которых выдано в 2018 году. Почти половина строящихся площадей (49,5%) приходится на дома высотой более 25 этажей.

Среднемесячный ввод жилья московскими застройщиками за последние 12 месяцев составил почти 573 тысячи квадратных метров. Доля индустриального домостроения в общем объеме ввода выросла за год почти на 4 процентных пункта, достигнув 90%. Средняя площадь строящихся квартир с декабря прошлого года снизилась примерно на 3% - до 55,5 квадратного метра, указывается в обзоре.

Наиболее распространенным материалом стен строящихся домов в Москве, по подсчетам ЕРЗ, является монолит-кирпич, из которого возводится 65% жилых площадей. Доля панельного домостроения составляет 16%, на кирпич приходится около 13%, монолит – 11%, по блочной технологии возводится 5% столичного жилья.

Как указывается в обзоре, до конца 2022 года столичные застройщики планируют ввести в эксплуатацию или передать дольщикам по ДДУ вместе с апартаментами около 7,7 миллиона квадратных метров жилья. Без учета апартаментов этот показатель составляет 6,6 миллиона квадратных метров.