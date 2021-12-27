Что будет с ценами на жилье в 2022 году

В 2021 году цены на жилье в России росли невиданными темпами, в третьем квартале в годовом исчислении они прибавили 14,6%, пишут «Известия». Опрошенные изданием аналитики считают, что рост цен продолжится и в 2022 году, в лучшем случае он может замедлиться.

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По словам эксперта «БКС мир инвестиций» Игоря Галактионова, ситуация будет разниться в зависимости от конкретных регионов.

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«Дешевая ипотека была одним из ключевых драйверов цен на недвижимость в 2020– 2021 годах. Удорожание жилищных кредитов позволяет ожидать замедления ценовой динамики в 2022-м или даже локального снижения в наиболее перегретых регионах. Однако в масштабе страны снижения цен не ожидается, поскольку возросшая себестоимость строительства и сохраняющийся дефицит предложения от девелоперов будут поддерживать котировки. В сухом остатке мы можем увидеть выход цен на плато или незначительный рост в пределах инфляции», – рассказал он.

В настоящее время даже рост ставок не сильно влияет на динамику цен, поскольку и ключевая, и ипотечная ставки все еще ниже «доковидных» уровней, отметила аналитик «Финам» Наталья Пырьева. Она также указала на то, что подорожание наблюдается из-за высокого уровня спроса, подорожания стройматериалов и рабочей силы на фоне нехватки кадров.

«Ранее было предположение, что в начале 2022 года произойдет некоторая стабилизация цен, но потребительский спрос остается высоким», – заявила Пырьева.

По ее словам, на это влияют неопределенность в экономике, ускорение инфляции, продление всевозможных ограничений, связанных с коронавирусом.

С учетом роста цен на стройматериалы и рабочую силу в течение первого полугодия 2022 года, вероятно, цены сохранятся на достигнутых уровнях или немного снизятся, полагает эксперт. Это, как отметила Пырьева, обусловлено ожидаемым уменьшением спроса, а также ростом предложения на рынке. В целом по стране рост цен на недвижимость в течение 2022 года будет на уровне инфляции, полагает она.

Падение спроса в связи с ростом ставок будет компенсировано за счет более слабого предложения, считает Марк Гойхман, главный аналитик ТeleTrade. Он отметил, что инфляция влечет за собой заметное повышение затрат застройщиков на материалы, работы, услуги, энергию, оборудование и пр. Также она выступает и ограничением уровня рентабельности, ниже которого строители не смогут понижать стоимость, указал эксперт. Так, цены на жилье должны продемонстрировать стагнацию в 2022 году. Гойхман также допустил, что на рынке возникнет некоторое их проседание примерно на 5%, увеличение сроков продажи, формирование различных проявлений скрытого удешевления — скидок, подарков и прочего.

По данным главы ДОМ.РФ Виталия Мутко, в 2022 году ипотечные ставки могут вернуться к докризисным двузначным показателям — 10,2%. Ключевая ставка в декабре составила 8,5%.

«Очень существенно воздействует на рынок увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, цикл которого, вероятно, продолжится в 2022 году. Она может подняться до 9%, чтобы сбить «накал» инфляции и инфляционных ожиданий», – полагает Гойхман.

Отмечается, что в 2021 году именно ипотека стала главной движущей силой рынка жилья. Благодаря льготной и семейной программам, финансируемым из бюджета, ставки сильно снизились. К середине года средняя ипотечная ставка составляла чуть больше 7%, тогда как летом 2019 года она была на уровне 10,3%.