Назван срок стабилизации цен на жилье в России

Цены на жилье в России стабилизируются «где-то в середине» 2022-го. Такой срок назвал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24» (трансляция ведется на YouTube). По словам банкира, в следующем году ожидается снижение влияния льготной ипотеки и повышенного спроса на стоимость недвижимости.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Александр Авилов / АГН «Москва»

Уже в первом квартале 2022-го средний платеж по ипотеке в Москве и в большинстве регионов России вернется на уровень 2019 года, отметил эксперт. И если не будет скидок от застройщиков или новых мер господдержки покупателей жилья, спрос на жилую недвижимость существенно замедлится, указал Задорнов.

«Это означает, что где-то в середине следующего года цены на жилье стабилизируются, что у них не будет уже этой динамики, подогреваемой льготными программами и спросом», — констатировал он, добавив, что ставки по ипотеке в определенный момент вырастут до 11-11,5 процента.