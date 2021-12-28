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10 часов назад

Назван срок стабилизации цен на жилье в России

Цены на жилье в России стабилизируются «где-то в середине» 2022-го. Такой срок назвал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24» (трансляция ведется на YouTube). По словам банкира, в следующем году ожидается снижение влияния льготной ипотеки и повышенного спроса на стоимость недвижимости.

Назван срок стабилизации цен на жилье в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»Александр Авилов / АГН «Москва»

Уже в первом квартале 2022-го средний платеж по ипотеке в Москве и в большинстве регионов России вернется на уровень 2019 года, отметил эксперт. И если не будет скидок от застройщиков или новых мер господдержки покупателей жилья, спрос на жилую недвижимость существенно замедлится, указал Задорнов.

«Это означает, что где-то в середине следующего года цены на жилье стабилизируются, что у них не будет уже этой динамики, подогреваемой льготными программами и спросом», — констатировал он, добавив, что ставки по ипотеке в определенный момент вырастут до 11-11,5 процента.

Ранее управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин заявил, что в 2022 году среднегодовая фактическая цена на жилье в России может уменьшиться на три-пять процентов. По его мнению, динамику рынка недвижимости будет определять один ключевой фактор — завершение программы льготной ипотеки.

Недвижимость,Михаил Задорнов,Ханты-Мансийский банк "Открытие",
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