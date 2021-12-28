«Газпром» представил концепцию третьей башни «Лахта Центра»

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг "Лахта Центра" представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий», — говорится в сообщении.

Согласно представленной концепции третью башню возведут по принципу золотого сечения в форме экспоненциальной логарифмической спирали — небоскреба с двумя зданиями-крыльями, переплетенными вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. Общая площадь объекта составит порядка 179 тысяч квадратных метров. В башне планируют разместить служебные помещения и автостоянку.