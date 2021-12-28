«Газпром» представил концепцию третьей башни «Лахта Центра»

Архитектурную концепцию третьего небоскреба в рамках развития «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге представил «Газпром». Высота здания составит 555 метров, сообщает пресс-служба компании.
«В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг "Лахта Центра" представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий», — говорится в сообщении.
Согласно представленной концепции третью башню возведут по принципу золотого сечения в форме экспоненциальной логарифмической спирали — небоскреба с двумя зданиями-крыльями, переплетенными вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. Общая площадь объекта составит порядка 179 тысяч квадратных метров. В башне планируют разместить служебные помещения и автостоянку.
«Новое здание будет находиться в диалоге с элегантными плавными линиями уже построенного небоскреба "Лахта Центр" и спиральной формой проектируемой башни "Лахта Центр 2"», — отметили в пресс-службе «Газпрома».
Напомним, что архитектурную концепцию второго небоскреба в компании представили 25 мая 2021 года. Его высота составит 703 метра.