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2 часа назад

Для сдающих жилье в аренду введут новый налог

Россиян, которые сдают жилье для туристов на короткий срок, в скором времени поставят на учет и обяжут платить налоги. Для них введут уникальный идентификационный номер и единый федеральный реестр. Об этом пишут «Известия».

Для сдающих жилье в аренду введут новый налог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, ФАС уже поддержала эту идею, закон планируют принять весной. Специалисты будут вычислять владельцев съемного жилья на сайтах с объявлениями о сдаче квартир. В настоящий момент этот рынок в серой зоне, но пользуется большим спросом. Сообщается, что до пандемии COVID-19 около 30% забронированного жилья в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области приходилось на апартаменты и квартиры.

Отмечается, что сейчас в Краснодарском крае и Крыму складывается подобная ситуация. При этом примерно 70% владельцев съемного жилья не платят налоги вообще. Как заявили эксперты, вывести такой существенный сегмент рынка из тени вряд ли получится сразу.

Как пояснил изданию эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, если за каждым владельцем съемного жилья будет закреплен уникальный идентификационный номер, то налоговая инспекция сможет отслеживать по нему публикацию объявлений на разные площадки и взимать налоги.

Экономист Андрей Плотников считает, что 15–20% собственников съемного жилья сразу перейдет на идентификационные номера. Однако он указал, что какая-то часть серого рынка останется, так как в России уже сложился «менталитет сдачи недвижимости по-свойски».

Недвижимость,Константин Барсуков,Андрей Плотников,Федеральная налоговая служба,ФАС,газета "Известия",
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