Мэр Москвы утвердил программу поддержки создания новых гостиниц

Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Предусмотренными программой мерами поддержки смогут воспользоваться инвесторы, которые строят новые гостиницы либо приспосабливают для этих целей существующие здания, находящиеся в городской собственности. Реализация программы будет способствовать развитию гостиничной инфраструктуры, росту номерного фонда, привлечению инвестиций в гостиничную отрасль города, а также эффективному использованию городского нежилого фонда. В частности, правительство города предоставит льготы по платежам за землю инвесторам, которые реализуют проекты, соответствующие следующим условиям, одним из основных видов разрешенного использования земельного участка, на котором реализуется проект, должно быть "гостиничное обслуживание"; общая площадь гостиничного объекта должна составлять не менее 3 тысяч квадратных метров; в течение года после ввода в эксплуатацию объект должен пройти классификацию и соответствовать категориям "три звезды", "четыре звезды" или "пять звезд"; объект должен использоваться для ведения экономической деятельности ОКВЭД 55.10 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", также возможно заключение договоров с гостиничными операторами. Первоначальная ставка арендной платы будет определяться по итогам аукциона, а срок аренды составит 20 лет. После проведения необходимых работ по капитальному ремонту объекта или работ по сохранению объекта культурного наследия арендаторы получат право перейти на льготную ставку аренды в размере 1 рубля за квадратный метр. Чтобы получить льготу, нужно выполнить следующие условия: вновь открытая гостиница должна пройти классификацию и соответствовать категориям "три звезды", "четыре звезды" или "пять звезд"; гостиница должна относиться к одному из следующих видов – "городская гостиница (отель)" или "гостиница, расположенная в здании, являющемся объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия и (или) объектом, составляющим предмет охраны исторического поселения"; не менее 75% от общей площади объекта должно использоваться под номерной фонд. Арендатор обязан приступить к оказанию гостиничных услуг не позднее 18 месяцев – при необходимости проведения работ по капитальному ремонту и не позднее пяти лет – при необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Отмечается, что во время пандемии гостиничная отрасль и туризм в целом оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. В "предковидном" 2019 году город принял рекордные 25,1 миллиона туристов. В 2020 году Москва могла бы побить этот рекорд, но пандемия остановила рост турпотока. По итогам 2020 года столицу посетили 13,6 миллиона туристов – на 46% меньше, чем в 2019 году. В январе – сентябре 2021 года в Москве побывали 14,9 миллиона туристов, а средний уровень загрузки гостиниц составил 61,6%. Ранее Ростуризм пригласил представителей туристического рынка к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году. Участниками программы могут стать туроператоры, зарегистрированные в соответствующем едином федеральном реестре, гостиницы всех типов, а также электронные системы агрегаторов туруслуг. Приглашенные в проект организации обязаны создать отдельную страницу для продажи предложений программы кешбэка, а также настроить систему платежей по правилам. Компании, ранее принимавшие участие в программе, могут воспользоваться прошлыми страницами, но с размещением актуальной информации. Ассоциация туроператоров России в октябре 2021 года направила письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить программу туристического кешбэка на 2022 год. В организации указали на то, что акция позволяет нарастить турпоток от 5 до 25% в том или ином регионе.