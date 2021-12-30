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2 часа назад

"Дачная амнистия" продлена в РФ до марта 2031 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" в России до 1 марта 2031 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации РФ.

"Дачная амнистия" продлена до марта 2031 года
Фото: ТАССТАСС

Закон увеличивает срок действия "дачной амнистии" по сравнению с действующим еще на пять лет. Благодаря этому упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, жилые и садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Кроме того, по новым положениям закона пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.

В документе отмечается, что владельцам земельных участков, предоставленных гражданину до вступления в силу Земельного кодекса РФ (до 30 октября 2001 года) не потребуется обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него. Распоряжаться участками, в частности продавать их или передавать по наследству, граждане смогу имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования.

Легализует закон и жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (до 14 мая 1998 года), которые расположены в границах населенного пункта на земельных участках и находятся в государственной или муниципальной собственности.

Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним потребуется подать одно заявление в орган местного самоуправления, приложив к нему документ, подтверждающий факт владения домом.

Отмечается, что "дачная амнистия" не будет распространяться на особо охраняемые территории.

Недвижимость,Владимир Путин,Росреестр,
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