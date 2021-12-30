Загородные дома начнут строить через счета эскроу

Действие закона о долевом строительстве теперь будет распространяться не только на многоквартирные дома, но и на строительство индивидуальных жилых домов в малоэтажных жилых комплексах.

Покупатель индивидуального дома в поселке заплатит деньги за строительство, но застройщик получит их только после окончания строительства всего поселка. Если же застройщик по каким-то причинам забросит поселок (а только в Подмосковье несколько сотен недостроенных комплексов), то и деньги он не получит. Средства вернутся со счета эскроу покупателям.

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В то же время это не исключает возможность ведения индивидуального жилищного строительства без применения механизма счетов эскроу, подчеркивали в Минстрое.

Кроме того, закон регулировать использование общего имущества в малоэтажных поселках. Правда, эти нововведения касаются лишь новых комплексов. Сейчас жители поселков иногда сталкиваются с тем, что застройщик передает территорию аффилированной управляющей организации. А она как монополист устанавливает завышенные тарифы на обслуживание детских и спортивных площадок, очистку территории, пользование тепловыми пунктами и другими хозпостройками, отмечал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Законом же устанавливается, что застройщик должен будет передавать общее имущество в общую долевую собственность жителей или же безвозмездно - в государственную или муниципальную собственность. Общей собственностью станут инженерная, транспортная инфраструктура, предназначенная для обслуживания этого жилого комплекса. Это могут быть котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковки, площадки для мусорных контейнеров.

Введение счетов эскроу повысит прозрачность рынка загородного жилья, сделает его понятным для банков и клиентов, говорит владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Пересмотр законодательства и расширение мер господдержки для желающих приобрести индивидуальный дом позитивно отразится на спросе, отмечает начальник управления ипотечных продаж "Промсвязьбанка" Татьяна Чернышева. "В следующем году доля ипотечных кредитов на объекты ИЖС может вырасти до 7% в общем объеме ипотечных кредитов. И поскольку сохраняется большое число людей, кто работает дистанционно и предпочитает жить за пределами городской черты, то в ближайшие 5-6 лет ипотека на загородные дома сможет составить конкуренцию ипотечным программам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке. По нашей оценке, доля этого рынка в ближайшие несколько лет может вырасти до 15%", - говорит она.

"Принятие закона о строительстве индивидуальных жилых домов - важный шаг в развитии ИЖС, - отмечает вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов. - Изменения позволят повысить доверие покупателей, так как средства будут защищены и снизится риск двойных продаж. Это, в свою очередь, должно позитивно сказаться на спросе".

Впрочем, некоторые эксперты относятся к нововведениям весьма скептически. "Переход на эскроу-счета может крайне отрицательно сказаться на рынке загородной недвижимости. Такое негативное влияние мы можем наблюдать на примере сегмента таунхаусов. Когда застройщиков данного сегмента обязали перейти на механизмы проектного финансирования, девелоперы перестали выводить на рынок новые проекты. Теперь на первичной "загородке" фактически отсутствует предложение таунхаусов", - говорит руководитель Аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов. В малоэтажном строительстве другая экономика проекта и здесь не стоит применять проектное финансирование, считает он. "В малоэтажных проектах иные темпы реализации. Поселки серьезно проигрывают новостройкам по маржинальности, а повышать стоимость лотов девелоперы не могут из-за высокой чувствительности покупателей к цене", - пояснил он.

Кроме того, законом уточняется, чем отличается многоквартирный дом от дома блокированной застройки (так называемого таунхауса). Многоквартирным признается здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя общее имущество. Дом блокированной застройки - это жилой дом, блокированный с другим жилым домом (или домами) в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок. До сих пор таунхаусы иногда считались квартирами, иногда домами. Уточнения позволят, например, снять вопрос о капремонте таких домов - индивидуальные дома, которыми теперь считаются таунхаусы, не подлежат включению в региональные программы капремонта. Жители ремонтируют их самостоятельно.