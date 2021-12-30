Назван самый популярный тип квартир в Сочи

На вторичном и первичном рынках недвижимости Сочи выставлено на продажу примерно 2500 квартир-студий. Этот тип недвижимости — самый популярный в городе. Цены на лоты этого формата стартуют от отметки в 4,5 миллиона рублей и достигают 120 миллионов, рассказал «Ленте.ру» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

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Риелтор назвал причину востребованности студий — по его мнению, граждане зачастую покупают квартиры в Сочи не для жизни, а для отдыха и для сдачи в аренду. «В этом случае квартиры-студии и однокомнатные квартиры являются идеальными вариантами. Замечу, что большую квартиру и для отдыха держать неинтересно, так как владелец в ней живет лишь периодически, и для сдачи это не очень ликвидно», — пояснил специалист.

Чем ближе к морю, тем меньше площадь сочинских квартир, отметил он. «В Сочи разброс цен на студии просто гигантский, — заявил эксперт. — Так, квадратный метр у моря в студии может оцениваться в один миллион рублей, а где-то на отдалении можно найти вариант и по 160 тысяч рублей за квадратный метр».

По словам Флуткова, в целом в Краснодарском крае множество объектов, которые строятся именно для инвесторов, а не для тех, кто там будет жить. «Это привело к снижению качества именно таких проектов. Но в Сочи говорить про образование гетто нельзя, так как здесь мало кто покупает недвижимость для постоянного проживания», — заключил риелтор.