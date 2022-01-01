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8 часов назад

Россиянам стало проще получить налоговый вычет при покупке недвижимости

С 1 января россиянам стало проще и быстрее получить налоговые вычеты по НДФЛ при покупке недвижимости. Нововведение прокомментировал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, сообщает РИА "Новости".

Налоговый вычет при покупке недвижимости упростили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По инициативе Минфина законодатели изменили порядок предоставления отдельных социальных и имущественных вычетов по НДФЛ. Они могут быть предоставлены налогоплательщику в том же налоговом периоде, когда было подано обращения работодателю с письменным заявлением. Паюшин напомнил, что ранее для получения вычета было необходимо ждать как минимум год, однако сам механизм нововведения пока вызывает вопросы. По его словам, в настоящее время нейчас налоговую декларацию в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) можно оформить только на следующий год.

"Иными словами, год должен быть закрыт полностью. Что делать с декларацией в случае оформления вычета в том же году, пока ответа на этот вопрос ФНС не дает", - сказал юрист, выразив надежду, что разъяснения от ФНС будут получены в ближайшем будущем.

Ранее юрист назвал способ дважды получить налоговый вычет за квартиру. Накануне "Газета.Ru" рассказала о законах, которые вступят в силу в 2022 году. В частности, в наступившем году россиянам придется заплатить НДФЛ с процентов по вкладам в банках, а обязательный техосмотр для личных авто будет отменен.

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