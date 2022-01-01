Налоговый вычет при покупке недвижимости упростили

По инициативе Минфина законодатели изменили порядок предоставления отдельных социальных и имущественных вычетов по НДФЛ. Они могут быть предоставлены налогоплательщику в том же налоговом периоде, когда было подано обращения работодателю с письменным заявлением. Паюшин напомнил, что ранее для получения вычета было необходимо ждать как минимум год, однако сам механизм нововведения пока вызывает вопросы. По его словам, в настоящее время нейчас налоговую декларацию в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) можно оформить только на следующий год.