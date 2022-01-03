Замглавы МИД РФ: "Северный поток - 2" может ждать "кувалда американская"

Процесс сертификации "Северного потока 2" может затянуться до лета 2022 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, передает РИА "Новости". По его словам, это связано с регламентами процедуры. Сертификат рассматривается в первой, второй условно инстанции. Также дипломат выразил мнение, что помещать сертификации проекта могут США. "Да, после этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", - сказал Панкин. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "Северный поток — 2" может быть полезен для США, поскольку якобы является "рычагом" против "агрессии" России. "Северный поток — 2" предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.