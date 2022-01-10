В Минстрое нашли способ снизить цены на жилье в России

Упрощение процесса получения кредитов на стройку позволит девелоперам экономить около 1-15% от всех затрат. Об этом заявил председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

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«Универсальная форма заявки для получения проектного финансирования будет разработана для подачи сразу в несколько банков», — приводят слова Рифата Гарипова «Известия». Он добавил, что новые механизмы, над которыми работают комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое при участии банков и экспертов, позволят сэкономить до 10-15% бюджета застройщика, что может повлиять и на конечную стоимость жилья.

Гарипов объяснил, что трудозатраты на преодоление административных барьеров составляют 15% от расходов девелоперов, а еще 11% уходят на получение технических условий. Также это позволит сократить сроки вывода проектов на рынок, что положительно отразится на расходах, считает директор по продукту «Сити-XXI век» Мария Могилевцева-Головина.