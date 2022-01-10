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51 минуту назад

ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке до двузначного уровня

ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на 1% - до 10,3%. Повышение коснется как кредитов для покупки готового жилья, так и на вторичном рынке, сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что в рамках ипотечных государственных программ ставки повышаться не будут. Так, по семейной ипотеке кредит можно взять под 4,7% годовых (4,3% в Дальневосточном федеральном округе), по ипотеке с господдержкой - 5,75%, по дальневосточной ипотеке - 0,1%.

В ВТБ пояснили, что повышение ставок по ипотечным кредитом связано с "резким изменением ключевой ставки ЦБ РФ, которая по итогам 2021 года удвоилась и достигла 8,5% в конце декабря".

ЦБ определился с лимитом на вклады для малоимущих

В декабре о повышении ставок по ипотеке объявил Сбербанк - до 9,3% (касается и новостроек, и вторичного жилья).

В конце года Банк России опубликовал данные, согласно которым средняя ставка по ипотеке в стране по итогам ноября снизилась до минимума с июня и составила 7,59%. При этом средний срок выплаты кредита остался на рекордном уровне - более 21 года.

Недвижимость,Видео,Банк ВТБ,Сбербанк России,Центральный банк России,
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