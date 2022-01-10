Ставки по ипотеке в России к середине 2022 года могут вырасти до 12%. Об этом сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Банк ВТБ сообщил, что с 11 января ставки по предоставляемым им ипотечным кредитам повысятся на один процентный пункт, до 10,3% годовых как для готового, так и для строящегося жилья. Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко отметил, что повышение ставки ВТБ на один процентный пункт является «полностью рабочим моментом». Он уверен, что те банки, которые не успели поднять ставки в конце 2021 года, сделают это до конца января. Гордейко отметил некоторое сокращение потока заявок от клиентов в январе, в этой связи, по его словам, банки позволяют себе любые движения по ставке, чтобы посмотреть, что будет происходить на рынке.

Банки будут стараться удержать свои позиции за счет снижения маржи, повышая ставки медленнее, чем растет ключевая ставка, полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Наиболее крупные игроки должны пробить психологический барьер в 10% годовых, заявила она. Однако, по словам эксперта, за счет программ льготной и семейной ипотеки средняя ставка будет все же ниже данного показателя.

«В первом полугодии произойдет увеличение ставок на 1-2 процентных пункта. Таким образом, при сохранении спроса средняя ставка по ипотеке к середине 2022 года может достичь 12% годовых», – считает основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

По мнению директора розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгения Шитикова, рост ставок будет временным явлением. Стабилизироваться ситуация может во второй половине 2022 года, тогда же может наметиться снижение процентной ставки по ипотеке, считает он.