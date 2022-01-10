Риелтор объяснила «мрачный» вид квартир россиян после ремонта

Квартиры россиян после ремонта выглядят «мрачнее» зарубежных аналогов из-за проблем со вкусом у жителей России и из-за желания дизайнеров поскорее продать свои проекты. Об этом NEWS.ru заявила дизайнер жилых помещений и риелтор Елена Бартель.

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Она назвала «болью» товары, представленные в российских магазинах отделочных материалов и пользующиеся массовым спросом.

«Если на тех же выставках в Милане, в Кельне тематических по мебели походить, то можно увидеть, насколько там все другое. А у нас представлено то, что пользуется спросом. И это действительно массовый спрос», - рассказала Бартель.

По ее словам, внешний вид жилья обычно зависит от вкуса заказчика и от его предпочтений. При этом в России сейчас есть тенденция сделать ремонт «дешево, быстро и как-нибудь», а дизайнеры в свою очередь также хотят быстрее продать свои проекты и не участвуют в их реализации.

«А кроме цветовых решений там куча функциональных — и дизайнеру все равно, что дверка может не открываться, ему нужно создать яркую картинку. Клиенты покупают проект и начинают сами его реализовывать — покупая дешевые материалы, делая цветовой диссонанс», - пояснила она.

Также риэлтор назвала проблемой то, что некоторые заказчики до сих пор «не накушались» стилем «дорого-богато», который должен был уйти в прошлое вместе с малиновыми пиджаками из 90-х годов.