Депутат Федоров призвал отменить налог с продажи унаследованной недвижимости

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», – цитируют депутата. Федоров подчеркнул, что по закону граждане могут продавать унаследованное имущество только спустя три года после вступление во владение собственностью. Это создает определенные трудности для граждан страны, передает RT. Ранее «ФедералПресс» писал о продаже наследованной недвижимости. Согласно действующему законодательству, наследник становится собственником со дня смерти наследодателя. Однако он не всегда хочет оставлять полученное имущество. Юрист, член Ассоциации Юристов России (АЮР) Кирилл Афонин рассказал, как продать наследованную квартиру. Фото: Osman Orsal / XinHua / globallookpress.com