Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
3 часа назад

Россиян могут избавить от одного из налогов

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», – цитируют депутата. Федоров подчеркнул, что по закону граждане могут продавать унаследованное имущество только спустя три года после вступление во владение собственностью. Это создает определенные трудности для граждан страны, передает RT. Ранее «ФедералПресс» писал о продаже наследованной недвижимости. Согласно действующему законодательству, наследник становится собственником со дня смерти наследодателя. Однако он не всегда хочет оставлять полученное имущество. Юрист, член Ассоциации Юристов России (АЮР) Кирилл Афонин рассказал, как продать наследованную квартиру. Фото: Osman Orsal / XinHua / globallookpress.com

Депутат Федоров призвал отменить налог с продажи унаследованной недвижимости
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Недвижимость,Кирилл Афонин,ФедералПресс,Синьхуа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители