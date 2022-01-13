Сбер начал выдавать ипотеку на квартиры с онлайн-торгов

С января 2022 года Сбер начал оформлять заемщикам кредиты на покупку жилья прямо с торгов. Как правило, это залоговое имущество, изъятое у должников в рамках процедуры банкротства. Банк с помощью онлайн-сервиса реализует недвижимость, находящуюся в залоге. Теперь заемщики смогут подобрать подходящее жилье прямо с онлайн-аукциона, и даже внести дистанционно первоначальный взнос. Ипотечное кредитование доступно в сегменте жилой и нежилой недвижимости. Размер первого взноса 20% от цены объекта. Сделка будет реализована при помощи аккредитива.Информация об имуществе, находящемся в залоге у Сбера, выставлена на платформах Портал DA, ДомКлик, Avito. Потенциальному покупателю необходимо зайти на один из сайтов, выбрать понравившийся объект и подать заявку на участие в торгах. После выигрыша лота сотрудники банка инициируют процедуру купли-продажи, оформят аккредитив, помогут с регистрацией в Росреестре. В сервисе Портал DA есть услуги авторизованного агента, который помогает на всех этапах сделки: от торгов до подписания договора на покупку. По словам представителей Сбера, участие в аукционе залоговой недвижимости позволит гражданам приобрести жилье по цене дешевле рынка. Такие сделки безопасны, поскольку сопровождаются юристами банка. Проект работает в 49 регионах России.Помимо Сбера реализацию залогового имущества в кредит предлагают и другие российские банки: ВТБ, Дом.РФ, банк Открытие, Россельхозбанк, Зенит, ТКБ банк, Инвестторгбанк. Клиенты кредитных организаций могут приобретать квартиры, автомобили, оборудование, реализуемое наэлектронных торгах в рамках процедуры банкротства.Источник: пресс-служба Сбербанка.