Рубль рухнул и потянул на дно рынки на фоне угрозы новых санкций и отсутствия компромисса с НАТО

<p> Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу, 14 января, рухнули до минимумов с весны 2021 года после <a href="https://rtvi.com/news/itogi-deyatelnosti-rossiyskoy-diplomatii-v-2021-godu-o-chem-zayavil-lavrov/">заявлений</a> главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном наращивании сил НАТО у границ России. Одновременно с этим курс евро впервые с лета 2021 года превысил отметку 88 рублей, а доллар вплотную приблизился к 77 рублям (максимальное значение с весны 2021 года).</p><p> В то же время акции «Газпрома» подешевели на 4,8%, «Лукойла» – на 3,8%, а «Норникеля» – на 2,14%. Кроме того, на 10,7% потеряли в цене бумаги Сбербанка. Угроза новых санкций и отсутствие успехов на переговорах России и Запада также ударили по российской валюте и отечественному фондовому рынку.</p><p> Российский рынок стремительно падает на фоне геополитических опасений. «Новый проект пакета санкций США против РФ, комментарии Москвы относительно нежелания НАТО искать компромисс и взаимные угрозы России и Запада повысили градус геополитической напряженности, что привело к бегству инвесторов из отечественных активов», — <a href="https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/khod-torgov-popytki-otskoka-zakonchilis-provalom" target="_blank">пояснили</a> аналитики «БКС Мир инвестиций». </p><h2>В США готовят санкции против российских банков</h2><p> Проект возможных американских санкций <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/ssha-podgotovil-sanktsii-v-otnoshenii-putina-i-rossiyskogo-rukovodstva/">был опубликован</a> Сенатом США 12 января. Среди прочего он предполагает запрет на операции с российским госдолгом для американских финансовых учреждений и адресные санкции против российских физических и юридических лиц, работающих в сфере в нефтегазовой и угольной промышленности. </p><p> В случае эскалации военных действий на Украине как минимум три российские финансовые организации могут попасть под новые санкции США. Сенаторы предложили выбрать их из списка, куда вошли госкорпорация ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций и десять банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.<br></p><p> После обнародования документа глава Сбербанка Герман Греф <a href="https://1prime.ru/banks/20220113/835763727.html">заявил</a>, что банк невозможно напугать новыми санкциями.<br></p><p> «Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы», — сказал банкир.</p><p> По словам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, возможные санкции, в особенности ограничения на систему SWIFT в России, будут затруднять именно осуществление трансграничных операций, но не повлияют на возможность россиян пользоваться кредитными картами и снимать наличные.</p><p> «Эти санкции вообще не касаются внутренних [российских] транзакций. Американские санкции могут повлиять только на трансграничные операции (банковские операции, совершаемые за пределами РФ)», — <a href="https://dailystorm.ru/news/glavnyy-ekonomist-alfa-banka-zayavila-chto-sankcii-ssha-nikak-ne-zatronut-vnutrennie-rossiyskie-tranzakcii">сообщила</a> она в беседе с Daily Storm.</p><p> Экономист отметила, что правительство США не имеет возможности влиять на какие-либо рублевые платежи, так как это все «прерогатива пространства, которое контролирует Центральный банк России».</p>