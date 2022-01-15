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1 час назад

Тест: в СССР вас бы приняли в кружок интеллигентов, если ответите 9/9

Тест: в СССР вас бы приняли в кружок интеллигентов, если ответите 9/9
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?КТО?ЧТО?ГДЕ?

Интеллигенция занимала особое место в советское время. В эту категорию входили работники умственного труда — врачи, учителя, ученые, общественные деятели. Они любили собираться тесным кружком и обсуждать новые книги, политику, делились своими наблюдениями и открытиями.

Попасть в общество интеллигентов мечтали многие, но принимали туда далеко не всех. Для этого нужно было обладать довольно широким кругозором, быть начитанным, уметь поддерживать любой разговор.

Проверьте, насколько вы эрудированны, с помощью этого теста. Результат покажет, были бы у вас шансы пополнить ряды интеллигентов или нет.

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